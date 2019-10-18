2019-10-18T15:57:36+03:00
В мире

Эрдоган не забудет «невежливое» письмо Трампа

В день начала операции «Источник мира» американский лидер попросил турецкого коллегу «не быть дураком»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В день начала операции «Источник мира» американский лидер попросил турецкого коллегу «не быть дураком»В день начала операции «Источник мира» американский лидер попросил турецкого коллегу «не быть дураком»Фото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он не забудет невежливое и недипломатическое письмо своего американского коллеги Дональда Трампа, в котором глава Белого дома просит турецкого лидера не быть «дураком» и «жестоким парнем».

«Письмо президента Трампа, опубликованное СМИ, несовместимо с политической и дипломатической вежливостью. Конечно, мы этого не забудем», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что такое «неправильно забывать», тем не менее но «взаимное уважение не позволяет держать эту тему в центре внимания».

Напомним, письмо было отправлено в день начала операции «Источник мира» - 9 октября. Американский лидер сообщает, что курды готовы пойти на уступки, вступить в переговоры с Анкарой и предлагает Эрдогану «выгодную сделку». Однако Трамп угрожает обрушить экономику Турции и просит главу Республики «не строить из себя крутого парня».

В администрации турецкого президента сообщили, что Эрдоган «категорически отклонил» послание и «отправил в корзину».

ИСТОЧНИК KP.RU

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