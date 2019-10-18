Эрдоган намерен обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-18T17:18:32+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным он намерен обсудить создание зоны безопасности в Сирии и вывод курдских формирований из сирийского Манбиджа.

«Во вторник мы встретимся с Путиным в Сочи. Наша цель - добиться разумного соглашения с Россией. Наше условие - чтобы террористы Рабочей партии Курдистана были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим», - сказал турецкий лидер.

Эрдоган назвал встречу с Путиным «еще одной фазой процесса» создания зоны безопасности в Сирии. Президент Турции считает, что Россия может возглавить инициативу для достижения мира к западу от реки Евфрат в Сирии.

При этом Эрдоган сообщил, что он поедет на встречу с Путиным, если достигнутое соглашение о приостановке военных действий на севере Сирии закончится успехом.

Напомним, в ходе состоявшегося 15 октября телефонного разговора российский лидер пригласил своего турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом. Эрдоган принял это приглашение. Встреча глав государств должна состоятся 22 октября в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU