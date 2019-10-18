ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-18T17:39:54+03:00

Ранее США ввели пошлины на европейские товары до 25 процентов

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После решения властей США ввести пошлины на европейские товары от 10 до 25 процентов, Европейский союз вынужден ввести свои собственные тарифы по делу Airbus. Такое заявление сделал еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмcтрём.

«Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам никакой альтернативы, кроме как в свое время ввести наши собственные тарифы по делу Boeing, по которому были найдены нарушения норм ВТО», — сказал евркомиссар.

Мальмcтрём сообщил, что Еврокомиссия будет мониторить действие пошлин Вашингтона и «обеспечит защиту европейских производителей».

Напомним, с 18 октября вступило в силу решение США о вводе пошлин в отношении ряда товаров из Европы от 10 до 25 процентов. Ранее ВТО разрешила Соединённым Штатам обложить пошлинами европейские товары, финансовый объем которых составляет 7,5 миллиардов долларов. Это стало ответной мерой на незаконное субсидирование Европейским союзом авиастроительного концерна Airbus SE.

ИСТОЧНИК KP.RU