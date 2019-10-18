2019-10-18T19:40:01+03:00
Происшествия

СК проверяет обстоятельства ЧП на борту рейса Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок

Самолет совершил вынужденную посадку в Казани
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На борту рейса Пхукет — Москва умер годовалый ребёнокНа борту рейса Пхукет — Москва умер годовалый ребёнокФото: Иван ВИСЛОВ
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На борту самолета Airbus 330, следовавшего рейсом «ПхукетМосква», скончалась годовалая девочка, гражданка Израиля. Лайнер экстренно сел в Казани.

Врачи не смогли помочь ребенку. По предварительным данным, у девочки случилась остановка дыхания.

«В 16.00 18 октября в международном аэропорту "Казань" в связи с плохим самочувствием пассажира (остановка дыхания у ребенка) совершил вынужденную посадку борт Airbus A330, следовавший по маршруту Пхукет (Таиланд) - Москва (Шереметьево)», - сообщили в главном управление МЧС России по Татарстану.

«Медицинские сотрудники незамедлительно прибыли для оказания экстренной медицинской помощи на борту самолета, однако реанимационные мероприятия положительных результатов не дали, и ребенок скончался», — рассказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

Следственный комитет начал проверку по данному инциденту. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в начале октября на борту авиарейса Грозный – Москва умерла двухмесячная девочка. Пилоты экстренно посадили самолет в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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