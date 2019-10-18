2019-10-18T23:03:50+03:00
Общество

«Я хочу быть полезным»: Илон Маск выступил на форуме «Дело за малым»

Основатель компании SpaceX связался с участниками краснодарского бизнесфорума по видеосвязи [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Основатель компании SpaceX Илон МаскОснователь компании SpaceX Илон МаскФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 18 октября, известный американский инженер, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск выступил на краснодарском форуме малого и среднего бизнеса «Дело за малым».

«Привет ... Если что-то будет непонятно - спрашивайте, потому что я хочу быть полезен этой аудитории», - сказал американский предприниматель участникам форума.

Среди прочего он рассказал, что когда-нибудь может открыть в России производство Tesla.

Маск не смог прибыть на форум, поэтому приветствовал участников по видеосвязи. Молодые предприниматели могли задать вопросы основателю SpaceX и послушать его советы. Многие из присутствующих делали селфи на фоне трансляции.

Илон Маск выступил на форуме «Дело за малым» в Краснодаре.Главный изобретатель планеты ответил на вопросы о своём бизнесе и дал советы начинающим предпринимателям

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Маска пригласили на форум при помощи многочисленных билбордов «Kak tebe takoe» около офиса космической компании Space X. Более того, был создан специальный сайт с трогательным клипом и песней на английском языке. Метод сработал и Маск даже по-русски прокомментировал видеоприглашение.

Илона Маска пригласили в Краснодар.

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Этого момента с трепетом ждали организаторы и участники форума «Дело за малым». Спонтанное предложение «А давайте позовем Илона Маска?» переросло в масштабную акцию, о которой говорили все. Чтобы привлечь внимание главного изобретателя планеты, около офиса космической компании Space X в Калифорнии размещали гигантские баннеры, создали специальный сайт с трогательным клипом и песней на английском языке. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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