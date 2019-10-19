2019-10-19T05:07:24+03:00
Политика

Медведев заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем

По мнению российского премьера, центральную роль должна играть ООН
Мария ИГНАТЬЕВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев высказал свое мнение относительно «большой восьмерки». Премьер считает, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем. По его словам, центральную роль должна играть ООН, не исчерпавшая свой потенциал.

Медведев подчеркнул, что многие мировые вопросы решались в формате встреч «большой восьмерки», в которой участие принимала и Россия.

- Потом нас оттуда выставили, сказав, что «вы нам не подходите», а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить «мы готовы вас снова позвать, принять» и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате «восьмерки» невозможно, - заявил российский премьер-министр в интервью сербской газете «Вечерние новости». - Я считаю, что, безусловно, центральную роль здесь должна играть Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, потому что это главная, ведущая международная организация.

Медведев также выразил мнение, что международные отношения необходимо выстраивать на принципах «многополярного мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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