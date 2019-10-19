Бумажные свидетельства о проверке счетчиков заменят электронными

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-19T09:25:39+03:00

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Бумажные документы на проверку счетчиков уйдут в прошлое - их заменят записи в электронной базе Росстандарта. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Согласно его данным, юридическое значение будут иметь лишь данные реестра, а бумажные документы начнут выдавать владельцам приборов по желанию.

"После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг", - сказал руководитель Росстандарта в интервью "Российской газете".

Узнать дату следующей проверки можно будет все в той же базе данных. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений существует и сейчас, но записи в нем имеют исключительно справочный характер. Кроме того, результаты проверок отображаются здесь лишь через несколько дней после передачи сведений в центр.

В ближайшем будущем Росстандарт планирует предоставлять эту услугу в режиме онлайн. Такое нововведение защитит россиян от мошенников, манипулирующих их незнанием сроком проведения проверок. Сайт kp.ru писал, что наш корреспондент Наталья Варсегова однажды чуть не попалась на уловку таких ушлых коммерсантов.

ИСТОЧНИК KP.RU