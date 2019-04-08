2019-04-08T07:12:18+03:00
Политика

Экс-депутат ВР Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»

По словам националистки, говорящие по-русски граждане Украины не должны иметь права ни на работу, ни на образование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший депутат Верховной рады Ирина ФарионБывший депутат Верховной рады Ирина ФарионФото: кадр с видео youtube.com
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Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своими радикально националистическими назвала русскоязычных украинцев «рабами или оккупантами».

«И у нас тут ещё заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё», - категорически заявила она в интервью телеканалу «ИнТБ».

Националистка добавила: «Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу».

«Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать», - отметила она.

Кроме того, экс-депутат заявила, что украинцы – «слабая нация», потому что позволяют себя «унижать». Видеозапись эфира Фарион опубликовала на своем YouTube-канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее она призвала посадить в тюрьму лидера первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского за то, что он якобы «не выучил государственный язык» и говорит по-русски.

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Соревнование за право называться умом, честью и совестью нынешней Украины развернулось в незалежной. Лидируют дамы – второсортная детская писательница Лариса Ницой, вынюхивающая, кто и где говорит по-русски, и строчащая по этому поводу жалобы даже на сотрудников СБУ, и вчерашняя суперстар для украинских СМИ, ныне потускневшая экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион (подробности).

Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за то, что говорит по-русски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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