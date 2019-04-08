Экс-депутат ВР Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион, известная своими радикально националистическими назвала русскоязычных украинцев «рабами или оккупантами».
«И у нас тут ещё заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё», - категорически заявила она в интервью телеканалу «ИнТБ».
Националистка добавила: «Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу».
«Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать», - отметила она.
Кроме того, экс-депутат заявила, что украинцы – «слабая нация», потому что позволяют себя «унижать». Видеозапись эфира Фарион опубликовала на своем YouTube-канале.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее она призвала посадить в тюрьму лидера первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского за то, что он якобы «не выучил государственный язык» и говорит по-русски.
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Фарион потребовала посадить Зеленского в тюрьму за то, что говорит по-русски.
ИСТОЧНИК KP.RU
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