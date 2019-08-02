Одесса не сдает русский язык и шутит над Зеленским

Когда приезжаешь в Одессу из Киева, будто выныриваешь с большой глубины - воздух! В Киеве семимильными шагами идет украинизация. Ты даже начинаешь сомневаться: а это точно та самая «мать городов русских» или какая-то «злая мачеха»? Скандальный порошенковский закон «про мову» (о госязыке) в Киеве начали исполнять рьяно. Ладно в казенных учреждениях, но и в магазинах, ресторанах с посетителями все чаще говорят на украинском или английском, а вывесок на русском и вовсе не найдешь. То ли дело Одесса...

Названия улиц тут в трех вариантах: на русском, украинском, английском. Причем, именно в такой последовательности - табличек на русском больше. Вывески на магазинах, кафе, объявления в аэропорту и на вокзале - тоже по-русски. На «мовный» закон в Одессе будто наплевали.

Одесские улицы. Здесь до сих пор вывески - на русском. И даже споры о политике - не «заукраинские», а за жизнь... Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

ПУШКИН НА МОВЕ - КОМЕДИЯ

- В моем детстве только дед Панас (ведущий вечерней передачи для малышей, - Ред.), одевшись в вышиванку, рассказывал сказки по-украински. Да дворничиха у нас жила, тоже по-украински говорила. Все остальные по-русски. Я не понимал, зачем мне вообще украинский учить, - рассказывает мой одесский знакомый Денис.

А что же теперь? Захожу в городскую гимназию №1. Сюда набирают детишек в 5-й класс.

- Мне б ребенка к вам устроить, хотим переехать в Одессу, - вру в учительской, понимая, что с журналистом из России откровенно разговаривать, скорее всего, побоятся. - У вас русские классы останутся?

По новому закону в школах русские классы должны быть закрыты.

Русские классы есть почти во всех одесских школах. В гимназии №1 русских класса два, украинских - три. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Никто ничего не знает. Мы звонили в местную администрацию - все надеются, что Зеленский этот закон отменит. Наши дети - билингвы (двуязычные). Этим же гордиться надо, а не отнимать! - замечает школьный секретарь.

Русские классы есть почти во всех одесских школах. В гимназии №1 русских класса два, украинских - три. Причем, в русских классах часть предметов изучают на украинском, например, историю Украины и географию, а в украинских классах можно дополнительно изучать русский, что многие и делают.

- А что нам делать с учителями русского? На улицу выставлять? У нас, например, учительница русского - из Челябинска, она не знает украинского. А учебники?! Все русские поменять на украинские - это ж какие затраты! У нас таких денег нет, - возмущается секретарь.

А потом признается: она украинка в пятом поколении.

Гостиница «Бристоль». Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Но я знаю и уважаю оба языка. По новому закону я с вами и говорить то не имею права по-русски, мы же в госучреждении. Представляете, Пушкина теперь все должны изучать на украинском! Да я сама когда «Лукоморье» впервые прочитала на украинском, рыдала от смеха. Родители даже из украинских классов мне звонят: «а детям Пушкина точно на украинском учить?», - замечает секретарь.

Спрашиваю, голосовала ли она на выборах в Раду (21 июля). Голосовала. За «Слугу народа» Зеленского.

- Старые депутаты всем надоели, кормили нас обещаниями. Лишь бы Зеленский диктатором не стал. Кто его знает, что он там нагородит, - замечает моя собеседница.

В одесских дворах, где раньше звучала только русская речь, теперь все чаще украинская. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

ПОЧЕМ САЛО ДЛЯ НАРОДА?

Итоги выборов в Раду в Одессе многих шокировали. Кандидаты Зеленского тут с треском обставили конкурентов.

Мы сидим в кафе с депутатом облсовета Виталием Саутенковым. На выборы в Раду он шел от пророссийской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» и с трехпроцентным отставанием проиграл конкуренту от «Слуги народа» Игорю Васильковскому.

Саутенкова в Одессе уважают: молодой, образованный (три высших), в отличие от многих не прогнулся при режиме Порошенко. По улицам всегда ходит с внушительной охраной.

- Когда Саутенков 9 мая цветы возлагал, то спокойно себе шел через толпу нациков. Просто его сопровождали 5-7 бородачей, и все понимали: не надо лить на Виталика зеленку или кидаться в драку, - рассказывает мне знакомый одесский журналист.

- Вы опасаетесь за свою безопасность? - спрашиваю Саутенкова.

- К сожалению, да, - признается он. - Мы думали, выборы будут для нас легкой прогулкой.

В итоге - пролетел...

Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Качественный состав «слуг народа», прошедших в Раду, не поддается здравому смыслу: свадебный фотограф, культурист, тамада. Люди поверили, что изменив лицо власти, а не суть, можно наутро проснуться в другой стране, - замечает Саутенков. - Но у нас уже были новые лица в прошлой Раде, например, казак Гаврилюк, прославившийся тем, что его на Майдане раздели и водой облили. Он связать двух слов не мог. А сегодня этих казаков Гаврилюков в Раде будет 250!

Выигравший у Саутенкова Васильковский действительно не в теме.

- Я спросил у своего оппонента, какая сейчас цена газа на Украине. Он говорит: ну, по-моему, 9,2 гривен за кубометр. На самом деле - 8,5, это все знают. Спрашиваю: «А сколько килограмм сала стоит?», мы ж с ним по сельскому округу избирались. Васильковский говорит: «16 гривен за полтора килограмма» (есть видео, - Ред.). А сало стоит от 70 до 90 гривен за килограмм. То есть это абсолютный космонавт, - замечает Саутенков.

Оказалось, что кандидат от «Слуги народа» даже не знает границ своего избирательного округа. И случайно приехал с агитацией к соседям...

Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

«В РАДЕ БЕДНЫЕ НЕ НУЖНЫ»

Обскакать кандидатов от «Слуги народа» удалось лишь тем, кто откровенно скупал голоса избирателей. Одесситы своим глазам не поверили, когда увидели, что в Раду прошел Алексей Гончаренко, тот самый, что фотографировался с трупами в Доме профсоюзов. Слава о нем в городе дурная. Гончаренко - сын экс-мэра Одессы Алексея Костусева. Тот и протащил сынка в политику.

- Вначале Гончаренко «топил» за русский язык, рассказывал всем про Новороссию. А в последние дни власти Януковича переметнулся к Порошенко. Его не то, что «ватники», даже заукраинские «патриоты» не любят. Этакая проститутка. Округ свой он удобрял с зимы: от 800 гривен до 3500 тысяч за голос платил, - рассказывают одесские журналисты.

БАНДЕРОВЦЫ ЗАТАИЛИСЬ

Есть среди одесситов и те, кто считает, что Зеленский со своей командой непрофессионалов нормально впишется в обстановку.

- Президенту не надо быть семи пядей во лбу, ведь в госсистеме Украины не работает ничего, она деградировала до уровня пыли. Больницы у нас работают только за деньги, как частные учреждения, полиция стоит лишь на охране бандитов, прокуратура - только на заказных делах. Поэтому не надо боятся, что пришел Зеленский, который в этом ничего не понимает, - говорит мне бизнесмен, бывший кандидат в мэры Одессы и в депутаты Рады Вадим Черный.

Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Он возглавлял партию «Союз анархистов Украины» и сотрудничал с одесским «Правым сектором» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

- Россию поддерживают в Одессе только оголтелые пенсионеры, которые скорее тоскуют по СССР. Дом профсоюзов? А что он нем говорить (2 мая 2014 года там сожгли 48 противников евромайдана, - Ред.)? Все знают, почему они сгорели - закрыли себя в здании и сгорели. В них бросали бутылки, они бросали. Тогда все друг друга били. Создание Одесской народной республики было реалистичным, поэтому обе стороны действовали военными методами. Кому-то повезло больше, кому-то меньше, - смакуя кофе, говорит мне Черный.

- То есть русские ценности, по вашему, тут никому не нужны?

- А что такое русские ценности, кроме водки и балалайки? В России нет ни одного писателя уровня Флобера, нет крупных композиторов, философов ноль. На каком языке говорить - русском или украинском вообще всем фиолетово. Умные люди за это биться не будут, - глядя на меня, с ухмылкой замечает Черный. Его провокации отточены до блеска.

Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Впрочем, на одесских улицах такие, как Черный, о своей позиции кричать не станут. Да и бандеровские активисты сейчас в основном попрятали головы (хотя еще весной - перед президентскими выборами - их в Одессе было полно).

- Они выжидают, - поясняет мне Виталий Саутенков. - Не секрет, что всех этих активистов спонсировала администрация Порошенко или СБУ. 80-90 процентов из них не идейные. Некоторые из них уже перешли в криминал, другие пока ждут - продолжат их спонсировать при Зеленском или нет. Им ведь нужно как-то себя кормить.

ВМЕСТО СОВЕЩАНИЯ - НА КОНЦЕРТ

Забавно, но выжидательную позицию пока занял и сам Зеленский. В украинском Интернете сейчас гуляет шутка: «Какие еще животные, кроме нашего президента, в случае опасности претворяются мертвыми?». И варианты: опоссум, страус…

Еще недавно Зеленский сам зло юморил над политиками. А теперь готов слышать шутки над собой, только похожие на комплименты. Фото: youtube.com

Зеленский все еще не назначил Одессе губернатора. Вначале было предложил одну кандидатуру. Одесситы забурчали. Тогда Зеленский решил проявить себя настоящим демократом: написал пост в Фэйсбук, где перечислил 5 кандидатов, и предложил одесситам высказаться, кто им больше по вкусу. Одесситы прыснули со смеху: «Давненько мы губеров комментами не выбирали». И пока горожане спорили о кандидатах, сам Зеленский взял, да прикатил в Одессу. Но вместо того, чтобы провести какое-нибудь совещание, назначить губернатора или главу областного УВД (предыдущего недавно задержали за коррупцию), Зеленский сходил на пляж, на футбол и летний кубок «Лиги смеха», где участвовали его друзья по «Кварталу 95», и где сам Зеленский был бессменным ведущим. Побывала на том концерте и я.

Вместо того, чтобы провести какое-нибудь совещание, Зеленский сходил на пляж, на футбол и летний кубок «Лиги смеха», где участвовали его друзья по «Кварталу 95», и где сам Зеленский был бессменным ведущим. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Зрители встретили Зеленского аплодисментами. Он занял место в первом ряду фанзоны. Чудеса, но некогда яркие политические шутки у «Квартала 95» будто корова языком слизала. Их сменили комплименты Зеленскому. Сценка: две пьяные девицы пытаются прорваться в клуб.

- Мы команда Зеленского! - сообщает одна охраннику.

- Это не аргумент! - отвечает тот.

- Кто сказал?

- Зеленский!

- Это аргумент! - соглашается девица.

Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Или вот еще убойная шутка. «Гоцман - гроза всех бандитов. Это как Зеленский - только в Одессе», - пошутил парень, изображающий знаменитого одесского милиционера.

Я чахла со скуки. Зеленскому шоу нравилось. Пришедшим на него туристам, впрочем, тоже. Они, не задумываясь, отваливали за билеты от 300 до 1700 гривен (1200-6800 рублей). Летний театр Морвокзала был битком.

С БАНКОЙ БОРЩА НА ПЛЯЖ

Народу приехало мало. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Хотя, как говорят, турсезон в этом году в Одессе бедный. Народу приехало мало. Продавцы «сувенирки» стонут - у них почти ничего не покупают. До 2014 года, когда Одесса кишела туристами из России, за лето тут зарабатывали столько, что оставшиеся месяцы года можно было ничего не делать. Зато «рагулей» (в переводе с местного жаргона - некультурных селян из западных областей Украины) в Одессе полно. Одни приезжают на отдых (одесситы шутят, что «рагули» ходят на пляж с банками своего борща, чтоб не платить в кафе), а другие и вовсе переезжают в Одессу. В одесских дворах, где раньше звучала только русская речь, теперь все чаще украинская.

Одесские пляжи - как привет из советского прошлого. Платные шезлонги? Нет, слишком дорого. Лучше свои полотенчики и даже... банки с борщом. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Ломятся сюда заработать денег. Несут нам свою культуру, все наши традиции стараются убить. А еще нас периодически пытаются убедить, что Одессе 600 лет (год основания Одессы - 1794, - Ред.), и что Екатерина II была захватчицей, оккупантом, что до нее тут был развитый город. Правда, исторических документов почему-то нет. Но кому они нужны? И попробуй, возрази, - рассказывает моя одесская приятельница Александра.

Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

Говорят, турсезон в этом году в Одессе бедный. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Я оптимист. Одессу и ее традиции не сковырнуть, хотя их пытались выкашивать много раз, - говорит мне историк, краевед Олег Губарь. - В Одессе было столько «ротаций», сколько ни в одном другом городе. Эпидемия чумы 1812-1813 годов выкосила каждого девятого горожанина. В 1920-м сотни тысяч человек либо уехали, либо были уничтожены. В 1944-45 годах оккупация выбила всех оставшихся в городе евреев, да и не только евреев. Но вопреки всему Одесса - толерантная, верная своим традициям - возродилась. Одесса переваривала любые волны эмиграции. Я как-то раз пошутил: кто к нам с мечем придет, тот очень скоро сообразит, что этот меч выгоднее сдать во вторчермет.

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