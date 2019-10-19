Умер Александр Волков, бывший тренер сборной России по теннису

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-19T15:46:25+03:00

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В возрасте 52 лет умер бывший советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Александр Волков. Об этом сообщил экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«В это невозможно поверить! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг», - написал Кафельников на своей странице в Twitter.

Александра Волков завершил карьеру теннисиста в 1997 году. На его счету три титула ATP. Он выиграл три турнира в одиночном разряде, в 1993 году вышел в полуфинал открытого чемпионата Соединенных штатов (US Open), являлся двукратным финалистом Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994 и 1995). После завершения карьеры теннисиста Волков работал тренером сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU