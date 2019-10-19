В Нальчике полицейский умер после драки со своим коллегой

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-19T16:56:44+03:00

В Нальчике один полицейский умер после драки со своим коллегой Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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В субботу, 18 октября, в Нальчике драка двух полицейских в институте повышения квалификации МВД привела к смерти одного из них. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.

«Между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. В пресс-службе университета сообщили, что в вузе назначена служебная проверка. Следствию переданы материалы по делу.

Напомним, в мае этого года в Северной Осетии произошла массовая драка с поножовщиной на пороге студенческого общежития Горского аграрного университета во Владикавказе. Камеры засняли, как несколько мужчин набросились на учащихся ВУЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU