2019-10-20T19:53:53+03:00
Политика

«Победа без войны»: В Германии рассказали о достижениях Путина в Сирии

Обозреватель немецкой газеты Die Welt утверждает, что российский лидер «давно изменил силовые линии геополитики»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Победа без войны»: В Германии рассказали о достижениях Путина в Сирии«Победа без войны»: В Германии рассказали о достижениях Путина в СирииФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин добивается в Сирии «побед без войны», в то время как НАТО утратил свои позиции и влияние, которые имел на протяжении десятилетий холодной войны. Такое заключение сделали обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер.

«Путин достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, - победы без войны», - говориться в его статье.

Аналитик назвал символичным то, что покинувшие места своей дислокации американские спецподразделения «встречали ехавших в обратном направлении россиян».

В своей статье Штюмер пишет, что в регионе между Балтикой и Черным морем российский лидер «давно изменил силовые линии геополитики», но после решения президента США Дональда Трампа об отводе войск из Сирии, Путину «ничто и никто не будет препятствовать - ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО».

По его совам, в сложившейся ситуации президент России может спокойно продолжать «"большую игру" в борьбе за власть, за "ближнее зарубежье" и за евразийскую зону безопасности».

Как писал ранее сайт kp.ru, Вашингтон спешно эвакуирует свои базы в сирийской провинции Хасака, а в Пентагоне сообщили, что тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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