Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак
В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат. Официально в Ирак их направляют для борьбы с террористической организацией ИГ, запрещенной на территории России.
Глава министерства обороны США Марк Эспер находится в поездке на Ближнем Востоке. В интервью журналистам он рассказал, сколько времени займет операция.
- Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, - цитирует Эспера агентство Reuters.
Напомним, после переговоров в Анкаре, Турция согласилась на условия США -на пять дней прекращены военные действия на северо-востоке Сирии. Это сделано для того, чтобы курды могли уйти в безопасную территорию. В Сирии турки создали "зону безопасности", общей площадью 444 километра. Ее будут контролировать турецкие войска.
ИСТОЧНИК KP.RU