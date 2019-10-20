Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-20T08:45:17+03:00

Военные действия на северо-востоке Сирии прекращены на пять дней с 17 октября Фото: REUTERS

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В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат. Официально в Ирак их направляют для борьбы с террористической организацией ИГ, запрещенной на территории России.

Глава министерства обороны США Марк Эспер находится в поездке на Ближнем Востоке. В интервью журналистам он рассказал, сколько времени займет операция.

- Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях, - цитирует Эспера агентство Reuters.

Напомним, после переговоров в Анкаре, Турция согласилась на условия США -на пять дней прекращены военные действия на северо-востоке Сирии. Это сделано для того, чтобы курды могли уйти в безопасную территорию. В Сирии турки создали "зону безопасности", общей площадью 444 километра. Ее будут контролировать турецкие войска.

ИСТОЧНИК KP.RU