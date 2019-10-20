2019-10-20T18:51:32+03:00
В мире

Военные США разбомбили собственную авиабазу в Сирии

Вашингтон спешно эвакуирует оставшиеся базы в сирийской провинции Хасака
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военные США разбомбили собственную авиабазу в СирииВоенные США разбомбили собственную авиабазу в СирииФото: REUTERS
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Военнослужащие Соединённых Штатов полностью разрушили собственную авиабазу Аль-Кулаиб в провинции Эль-Хасака на севере Сирии.

Как сообщает сирийское национальное агентство американца SANA, разбомбленная база Клейб обладала взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов. Она находилась близ города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими и протурецкими силами.

В издание отмечается, что военные США спешно эвакуируют оставшиеся базы в провинции Эль-Хасака, не дожидаясь подхода туда правительственной армии Сирии.

Как писал сайт kp.ru, накануне Глава министерства обороны США Марк Эспер сообщил, что тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак.

Напомним, после заключения договора о приостановке боевых действий в зоне турецкой военной операции на 120 часа для вывода сил курдов, Турция создала «зону безопасности» в Сирии. Ее общая площадь составляет 444 километра. Она будет контролироваться турецкими войсками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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