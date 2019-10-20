2019-10-20T22:32:48+03:00
В мире

В Пентагоне не исключили возможности военной операции против ИГ в Сирии

Сейчас американских военнослужащих передислоцируют в западные районы Ирака
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Пентагоне не исключили возможности военной операции против ИГ* в СирииВ Пентагоне не исключили возможности военной операции против ИГ* в СирииФото: REUTERS
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Американские военнослужащие при поддержке авиации могут проводить новые операции в Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство»*. О такой возможности сообщил министр обороны США Марк Эспер.

«Мы продолжаем миссию по борьбе с ИГ*, и если силы США войдут в Сирию для такой миссии, они будут иметь поддержку с воздуха. Это то, как мы это делаем», - заявил глава Пентагона.

Эспер сообщил, что на следующей неделе в Брюсселе в штаб-квартире НАТО он намерен обсудить данный вопрос с союзниками. По его словам, все варианты и идеи «необходимо взвесить».

Министр не исключил, что выполнять операции против ИГИЛ* будут американские военнослужащие, которые сейчас передислоцируются из Сирии в западные районы Ирака.

Напомним, ранее глава Пентагона сообщил, что тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак. На данный момент, Соединённые Штаты спешно эвакуирует свои базы в сирийской провинции Хасака.

* запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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