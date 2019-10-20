2019-10-20T23:37:08+03:00
Политика

Турецкие военные взяли под контроль приграничный город в Сирии

Из Рас-эль-Айна полностью выбили отряды курдов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Турецкая армия установила контроль над приграничным городом Рас-эль-Айном в Сирии. Населенный пункт заняли после эвакуации оттуда отрядов курдской коалиции "Сирийских демократических сил". По данным агентства SANA, взять город под контроль турецкой армии помогли выступающие на ее стороне банды так называемой "вооруженной оппозиции".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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