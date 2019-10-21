2019-10-21T05:51:33+03:00
Общество

В Великобритании многодетная мать беременна своим 22 ребенком

В прошлом году женщина обещала больше не заводить детей [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Великобритании многодетная мать беременна своим 22 ребенкомВ Великобритании многодетная мать беременна своим 22 ребенкомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Великобритании мать самой большой в стране семье беременна в 22 раз. Накануне Сью Рэдфорд и ее муж Ноэль показали УЗИ ребенка своим подписчикам.

Женщина рассказала, что она находится на 15 неделе беременности и очень ждет момента, когда узнает пол ребенка. Сейчас у нее 10 мальчиков и 11 девочек, и ей очень хочет родить мальчика, чтобы детей обоих полов у нее было поровну.

Примечательно, что последнего ребенка она родила в 2018 году. Тогда же 44-летняя многодетная мать пообещала больше не беременеть. Об этом она говорила, родив своего 20-го малыша, но потом передумала. Своего первого ребенка она родила в 14 лет.

Семья не получает никаких особых льгот от государства, кроме обычных пособий на детей. Они живут на деньги от семейной пекарни, в которой работают отец и некоторые старшие дети.

Родила 21 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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