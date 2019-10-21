В Великобритании многодетная мать беременна своим 22 ребенком
В Великобритании мать самой большой в стране семье беременна в 22 раз. Накануне Сью Рэдфорд и ее муж Ноэль показали УЗИ ребенка своим подписчикам.
Женщина рассказала, что она находится на 15 неделе беременности и очень ждет момента, когда узнает пол ребенка. Сейчас у нее 10 мальчиков и 11 девочек, и ей очень хочет родить мальчика, чтобы детей обоих полов у нее было поровну.
Примечательно, что последнего ребенка она родила в 2018 году. Тогда же 44-летняя многодетная мать пообещала больше не беременеть. Об этом она говорила, родив своего 20-го малыша, но потом передумала. Своего первого ребенка она родила в 14 лет.
Семья не получает никаких особых льгот от государства, кроме обычных пособий на детей. Они живут на деньги от семейной пекарни, в которой работают отец и некоторые старшие дети.
Родила 21 ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU