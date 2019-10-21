В Москве ограбили кинорежиссера Хамдамова

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-21T08:46:25+03:00

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Из квартиры российского кинорежиссера Рустама Хамдамова похитили украшения на сумму около 300 тысяч рублей. Сам постановщик предполагает, что кражу совершил его давний знакомый, однако разбираться во всем будут следователи.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, заявление о пропаже поступило в полицию вечером в субботу, 19 октября. Рустам Усманович рассказал, что неделей ранее к нему в квартиру в Леонтьевском переулке Москвы заглянул давний знакомый по имени Роман.

Они немного посидели и разошлись, а уже на следующий день режиссер не досчитался драгоценностей. Из шкатулки пропали старинные серьги, кольцо с рубином, брошь - камея и часы с ласточкой из бриллиантов - весьма значительный ущерб для 75-летнего пенсионера.

По мнению Хамдамова, гость мог похитить ювелирные украшения, пока сам он находился в другой комнате. Ведется расследование.

Рустам Хамдамов окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Он является автором множества сценариев и создателем легендарной короткометражной ленты 1960-х годов "В горах мое сердце". Также артист проявил себя как талантливый художник.

В 2003 году он был удостоен гран-при "Культурное достояние нации", а в 2003 году стал первым в истории россиянином, работы которого при жизни стали частью современной коллекции Эрмитажа.

Сайт kp.ru писал, что Рустам Хамдамов стал не единственной жертвой ограбления в этом месяце. В начале октября из гримерки культурного центра "Москвич" на юго-востоке столицы похитили сотовые телефоны актера Максима Заусалина и еще одного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU