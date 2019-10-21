Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-21T13:00:38+03:00

Выгодные условия будут доступны по программе господдержки семей с детьми

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Сбербанк планирует снизить ставку по ипотеке на покупку жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Наиболее выгодное предложение будет действовать для семей с детьми, которые подпадают под программу государственной поддержки. Им предоставят кредит по ставке всего 1%. Правда, застройщики-партнеры банка сами решат, какие квартиры участвуют в программе.

Для остальных видов ипотеки ставка будет начинаться от 5,3%. Исключение составляет программу субсидирования с аккредитованными застройщиками - от 3,3%.

"У клиента будет возвращение выбора - дисконт на весь срок кредита или большой, но только на стадию строительства", - цитирует "Интерфакс" заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

В первом случае скидка составит до 1,4 процентного пункта, во втором - до 4 п.п., но действовать она будет лишь до ввода здания в эксплуатацию.

Сайт kp.ru писал, что на эскроу счетах хранятся перечисленные покупателями деньги. При этом банк полностью контролирует процесс возведения здания и использование средств, выдавая необходимые суммы на реализацию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU