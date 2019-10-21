В Египте найдены десятки неизвестных саркофагов

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-21T12:52:04+03:00

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В Долине Царей в Египте недалеко от города Луксор археологи обнаружили несколько десятков мумий. Рядом хранились целых тридцать деревянных саркофагов. По подсчетам ученых, гробницам около трех тысяч лет.

Министерство по делам древностей отметило, что это одна из самых крупных находок с конца XIX века.

Сообщается, что саркофаги были обнаружены в некрополе Эль-Ассасиф. Все находки относятся ко времени правления 22-й династии фараонов, однако до наших дней они сохранились в хорошем состоянии.

«Захоронения нашли на глубине всего одного метра от поверхности земли. В первом ряду находились 18 гробов, во втором - 12. В них были обнаружены мумии мужчин, женщин и троих детей», - цитирует заявление генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири сайт телеканала «Звезда».

Археологи предположили, что, скорее всего, с момента захоронения саркофаги не открывались ни разу. Ближайшее время все находки будут отреставрированы, а затем их передадут в Большой египетский музей, который откроется уже в следующем году возле пирамиды в Гизе, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU