2019-10-21T17:05:32+03:00
Общество

Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев

Это отвердили в пресс-службе организации
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Валерий ФадеевВалерий ФадеевФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В президентском Совете по правам человека сменился руководитель. Указом главы государства Михаил Федотов отправлен в отставку. В СМИ еще в середине октября появилась информация о его возможном уходе с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Его место с 21 октября займет журналист и общественник Валерий Фадеев. Указ подписан Владимиром Путиным.

В пресс-службе организации сообщают, что Валерий Фадеев родился в Ташкенте, закончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института. В 90-х годах возглавлял редакции в нескольких российских изданиях - "Коммерсантъ-Weekly", "Эксперт". С 2006 года стал директором медиахолдинга "Эксперт", работал на Первом канале в качестве ведущего программы "Время".

В 2017 года Фадеева избрали секретарем общественной палаты России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону
КВНщик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
В Сирии американских военных забросали помидорами
Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннеса
В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России
Защита Ассанжа просит отложить слушания на три месяца
В Подмосковье откопали тела четырех жертв банды Шишкана
Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО
Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии
Авиадиспетчеров поздравили коллажем со сгоревшим Superjet-100
Минкульт Украины извинился за выступление хора Веревки и «Квартала 95»
Специалист назвала альтернативу антибиотикам
В Египте найдены десятки неизвестных саркофагов
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%
В Лувре рассказали, почему «Мона Лиза» не приедет в Россию
На второй день Всемирных военных игр Россия завоевала 16 медалей
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»