Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-21T17:05:32+03:00

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В президентском Совете по правам человека сменился руководитель. Указом главы государства Михаил Федотов отправлен в отставку. В СМИ еще в середине октября появилась информация о его возможном уходе с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе. Его место с 21 октября займет журналист и общественник Валерий Фадеев. Указ подписан Владимиром Путиным.

В пресс-службе организации сообщают, что Валерий Фадеев родился в Ташкенте, закончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института. В 90-х годах возглавлял редакции в нескольких российских изданиях - "Коммерсантъ-Weekly", "Эксперт". С 2006 года стал директором медиахолдинга "Эксперт", работал на Первом канале в качестве ведущего программы "Время".

В 2017 года Фадеева избрали секретарем общественной палаты России.

ИСТОЧНИК KP.RU