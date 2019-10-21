2019-10-21T18:19:46+03:00
Общество

В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский

Указ подписал президент Владимир Путин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кирилл Вышинский вошел в состав Совета СПЧКирилл Вышинский вошел в состав Совета СПЧФото: Александр КОЦ
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В Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека кадровые перестановки. Председателем организации стал общественник и журналист Валерий Фадеев. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин.

На официальном портале правовой информации появился документ о еще одном назначении в СПЧ. В Состав совета включен журналист Кирилл Вышинский. Корреспондентам РИА Новости Вышинский рассказал, что планирует заниматься в новой для себя сфере защитой прав журналистов:

- Это касается проблематики, это будут права российских журналистов на территории других государств… Моих коллег в огромном количестве не пускают на Украину, есть проблемы в странах Прибалтики с нашими изданиями, с нашими журналистами.

Напомним, Кирилл Вышинский около года провел в заключении на Украине. Его обвиняли в госизмене. В сентябре 2019 года Вышинский прилетел в Россию в рамках юридической процедуры обмена задержанными между Россией и Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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