Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку «за отсутствие преданности»

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-21T18:59:04+03:00

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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн лишил официальную фаворитку звания консорта. У 67-летнего монарха в июле 2019 года появилась новая жена. По законам страны король только одна женщина может быть королевой, остальные возлюбленные остаются в фаворитках, если монарх не решит сделать их официально консортами. Так называют мужей и жен королей, которые не могут претендовать на трон. В июле 34-летняя Сининат Вонгватчирапхакди получила такой статус и стала первым в стране консортом за сто лет.

Но брак с королем оказался недолгим. Разлад в отношениях привел к тому, что глава престола Тайланда разжаловал любовницу и лишил ее всех титулов. В заявлении дворца сказано, что причиной стало плохое отношение девушки к супруге короля Сутхиде Таджей. На ней он женился также в 2019 году. Ранее Сутхиде была начальником его личной охраны. Любовница, кстати, тоже работала в охране короля, до этого она была медсестрой.

Фаворитка короля стала консортом в июле 2019 годаФото: Instagram.com

Но причина «увольнения» фаворитки еще и в другом – ее разжаловали из-за «отсутствия преданности, безответственное поведение и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих».

ИСТОЧНИК KP.RU