2019-10-21T21:56:38+03:00
В мире

Порнозвезда-карлик пыталась зарезать жениха из-за измены

Звезда фильмов для взрослых Бриджет Пауэрс застукала бойфренда в постели с другой женщиной
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бриджит снялась в 50 фильмах для взрослыхБриджит снялась в 50 фильмах для взрослыхФото: Instagram.com
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Порнозвезда Бриджит Пауэрс может попасть в тюрьму минимум на пять лет из-за нападения на своего парня. Женщина застукала его в постели с другой и решила убить изменника. Она схватила нож и ударила мужчину. Попала в ногу. Другая бы на ее месте не промазала, но рост Бриджит всего 114 сантиметров, она – карлик, это возможно и принесло такой успех в сфере порно-индустрии. Экзотическая внешность и, вероятно, талант, позволили ей стать героиней 50 порнографических фильмов, а еще в 2003 году актрису пригласили в на съемки «классической» картины, не порно, «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов».

Девушка после нападения была задержана. Ее отпустили под залог в 35 тысяч долларов. Как сообщает TMZ, ее обвиняю во взломе и побоях. В общей сложности порнозвезду могут поместить за решетку на 15 лет.

Еще одну порнозвезду уличили в болезни - у нее ВИЧ, но женщина решила не отказываться от профессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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