2019-10-21T22:09:52+03:00
Общество

Дмитрий Песков объяснил смену председателя СПЧ ротацией кадров

На смену Михаилу Федотову пришел Валерий Фадеев
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь президента объяснил изменения в составе СПЧПресс-секретарь президента объяснил изменения в составе СПЧФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В понедельник президент подписал указ об отставке Михаила Федотова, который занимал пост председателя президентского Совета по правам человека. Его место займет общественник и журналист Валерий Фадеев. Но это не все изменения в Совете. Часть членов состава Совета исключены из списка – помимо Федотова, под «отчисление» попали руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман и профессор, доктор юридических наук Илья Шаблинский.

Три человека вошли в состав – сред новичков Кирилл Вышинский, который пообещал заняться вопросами защиты прав журналистов, в том числе и теми случаями, когда представителей российских СМИ не пускают за границу. В состав совета СПЧ вошла омбудсмен Татьяна Мерзлякова и общественник Александр Точенов.

Корреспондент ТАСС задал вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, с чем связаны изменения в составе СПЧ.

- Ротация, - ответил Песков, очевидно, подразумевая, что ушедшие из СПЧ сотрудники устроятся в другие структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США хотят отправить астронавта на Луну в 2024 году, а в 2030 покорить Марс
Бессмертный полк в Белграде возглавит президент Сербии
Трамп похвалился, что Ким Чен Ын отвечает на его звонки
Потерпевшими по делу о прорыве дамбы под Красноярском признали 29 человек
Порнозвезда-карлик пыталась зарезать жениха из-за измены
В Болгарии планируют пустить газ по «Балканскому потоку» до 2021 года
Глава службы внешней разведки: Россия вновь готова защищать себя и своих союзников
В парламенте Великобритании во вторник пройдут дебаты по соглашению о Brexit
В США снова не выдали визы восьми участникам Первого комитета ГА ООН от России
В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности
В Москве пропала модель, подруга Алеси Кафельниковой
Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии
Минобороны России направит в ЮАР два ракетоносца Ту-160
Посетительница автосалона разбилась при падении со второго яруса здания
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку «за отсутствие преданности»
Мать 21 ребенка, обещавшая больше не рожать, снова в положении
Источник: В авиакатастрофе погиб бывший украинский министр
В состав СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский
Пес доказал, что истории о собачьей преданности придуманы не просто так
В минобороны опровергли информацию о запуске ракет «Калибр» «не с первой попытки»
В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей
Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону