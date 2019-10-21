Дмитрий Песков объяснил смену председателя СПЧ ротацией кадров

СЕГОДНЯ 22:08 2019-10-21T22:09:52+03:00

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В понедельник президент подписал указ об отставке Михаила Федотова, который занимал пост председателя президентского Совета по правам человека. Его место займет общественник и журналист Валерий Фадеев. Но это не все изменения в Совете. Часть членов состава Совета исключены из списка – помимо Федотова, под «отчисление» попали руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, политолог Екатерина Шульман и профессор, доктор юридических наук Илья Шаблинский.

Три человека вошли в состав – сред новичков Кирилл Вышинский, который пообещал заняться вопросами защиты прав журналистов, в том числе и теми случаями, когда представителей российских СМИ не пускают за границу. В состав совета СПЧ вошла омбудсмен Татьяна Мерзлякова и общественник Александр Точенов.

Корреспондент ТАСС задал вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, с чем связаны изменения в составе СПЧ.

- Ротация, - ответил Песков, очевидно, подразумевая, что ушедшие из СПЧ сотрудники устроятся в другие структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU