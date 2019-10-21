Число долларовых миллиардеров в России увеличилось за год в полтора раза

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-21T17:34:30+03:00

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В списке самых богатых людей планеты оказалось больше всего китайцев. Такие данные приводит банк Credit Suisse, который опубликовал очередной доклад «О мировом богатстве в 2019 году». Общий показатель богатства вырос на 2,6 процентов и составил 360 триллионов долларов. Наибольший рост в мировое благосостояние внесли США, Китай и страны Европы.

Причем в списке самых богатых людей планеты (их 10 процентов) больше всего китайцев – 99,9 миллиона человек. Американцев в этом списке 98,8 миллионов.

Увеличилось за год число долларовых миллионеров. По сравнению с 2018 годом их стало 47 миллионов человек - на 1,1 миллион человек больше, чем раньше.

Эксперты отмечают, что несмотря на разногласия между США и Китаем по вопросам торгового сотрудничества, и та и другая сторона увеличивает число миллионеров.

Напомним, американский президент Дональд Трамп недоволен слишком низкими пошлинами для китайских товаров и возмущен тем, что США должны платить большой процент за ввоз своих товаров в эту страну. В ответ на обвинения китайцы объявили о готовности к торговой войне. Частичного соглашения по торговому вопросу достигли в октябре.

В России по подсчетам исследователей 110 миллиардеров. По приросту богатых людей страна на 9 месте. В России 246 тысяч долларовых миллионеров, из них 264 человека входят в 1 процент самых богатых людей мира. За год число долларовых миллиардеров выросло в полтора раза.

ИСТОЧНИК KP.RU