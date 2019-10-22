Горбачев рассказал, кого считает победителем в холодной войне
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что победа в холодной войне между Советским Союзом и странами Запада была общей. Однако в западных странах решили иначе, и объявили победителями себя. Об этом бывший союзный лидер заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
- Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу, - приводятся слова бывшего президента на сайте «Горбачев-фонд».
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU