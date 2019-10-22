2019-10-22T06:03:43+03:00
Общество

В России спрос на бензин упал рекордно низко

С начала года суммарное потребление топлива сократилось почти на один процент
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты провели анализ спроса на бензин в России. По его итогам выяснилось, что суммарное потребление этого вида топлива сократилось с начала года по сентябрь почти на 1% к аналогичному периоду прошлого года. Отмечается, что в июле эта цифра была еще ниже – 1,4%. Исправил ситуация август. Тогда был зафиксирован небольшой рост спроса на бензин.

Специалисты отметили, что для рынка бензина упадок на 1% достаточно серьезен. Как передает газета «Известия», за последние 10 лет заметное падение наблюдалось только в 2015 году — 1,9%. В 2016-м и 2017-м спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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