Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей базе войск США в Сирии

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-22T08:01:07+03:00

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Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где до недавнего времени располагалась американская база. Войска США покинули этот район на фоне проводимой Турцией операции "Источник мира", а потому охраной объекта теперь занимаются военнослужащие САР и союзные отряды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/738826" frameborder="0"></iframe> Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ

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ИСТОЧНИК KP.RU