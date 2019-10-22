Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей базе войск США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на военном аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, где до недавнего времени располагалась американская база. Войска США покинули этот район на фоне проводимой Турцией операции "Источник мира", а потому охраной объекта теперь занимаются военнослужащие САР и союзные отряды.
Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флагиАлександр КОЦ
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ИСТОЧНИК KP.RU
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