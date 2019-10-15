В Пентагоне заявили, что военная операция Турции в Сирии привела к освобождению боевиков ИГ*
Ответственность за это возложили на Эрдогана
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военная операция на северо-востоке Сирии, которую проводит Турция, подорвала международные усилия по борьбе с ИГ*. Более того, это привело к освобождению многих боевиков террористической группировки, находившихся в плену.
*ИГ- запрещенная в РФ террористическая организация
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ИСТОЧНИК KP.RU