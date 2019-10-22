2019-10-22T10:21:44+03:00
Звезды

Старший сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника матери

Бруклин Бекхэм тут же стал объектом насмешек
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Сын Виктории Бекхэм стал встречаться с девушкой, которая очень напоминает знаменитую мать ФОТО: https://www.instagram.com/phoebetorrance/Сын Виктории Бекхэм стал встречаться с девушкой, которая очень напоминает знаменитую мать ФОТО: https://www.instagram.com/phoebetorrance/
Изменить размер текста:

20-летний сын Виктории Бекхэм перестал скрывать отношения с 27-летней моделью и актрисой Фиби Торренс. Казалось бы – ничего предосудительного в ситуации нет, тем более парень недавно расстался с Ханой Кросс.

Но на него уже обрушился шквал критики и даже подозрения, что Бруклин Бекхэм стал жертвой так называемого Эдипова комплекса – в данном случае это бессознательное влечение к родителю противоположного пола.

Новая девушка Бекхэма очень похожа на его мать Викторию и даже подрабатывала двойником знаменитой Posh Spice в начале своей карьеры.

phoebetorrancephoebetorrance
Новая девушка сына Виктории Бекхэм оказалась похожа на нее саму
2756 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Друзья парня и его окружение признают, что Фиби очень похожа на Викторию в молодости. Но это только разогревает интерес молодого человека, он не скрывает свои чувства к новой пассии, парочку заметили в London’s Wellington Club.

Бруклин Бекхэм и Фиби Торренс расположились в VIP–зале и прилюдно оказывали друг другу знаки внимания обнимаясь и целуясь, сообщает Пятый канал.

victoriabeckhamvictoriabeckham
Сейчас виктория Бекхэм выглядит так, но в молодости была очень похожа на Фиби Торренс.
121005 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ
В Совфеде посоветовали НАТО не провоцировать «русского медведя»
Опубликован трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В России может появиться новый вид транспорта
Экипаж российского ледокола случайно подал сигнал бедствия
Император Японии Нарухито официально взошел на престол
Школа юных программистов: В Чувашии открылся центр цифрового образования для детей «IT-куб»
Россияне проголосовали за самую бесполезную бытовую технику
Видео с места массовой резни в Новой Москве сняли очевидцы
В Балашихе пьяный мужчина избил приехавшего на вызов фельдшера
«Малефисента: Владычица тьмы» захватила прокат, вытеснив «Джокера»
В России резко подорожает гречка
Рынок автозапчастей наводнили поддельные детали
США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности
Россияне признались, за что чувствуют больше всего ответственности
Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей базе войск США в Сирии
В Новой Москве наркоман зарезал шестерых человек за отказ дать в долг
Половина российских семей может позволить себе лишь одежду и обувь
Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
В России спрос на бензин упал рекордно низко