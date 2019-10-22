Старший сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника матери
20-летний сын Виктории Бекхэм перестал скрывать отношения с 27-летней моделью и актрисой Фиби Торренс. Казалось бы – ничего предосудительного в ситуации нет, тем более парень недавно расстался с Ханой Кросс.
Но на него уже обрушился шквал критики и даже подозрения, что Бруклин Бекхэм стал жертвой так называемого Эдипова комплекса – в данном случае это бессознательное влечение к родителю противоположного пола.
Новая девушка Бекхэма очень похожа на его мать Викторию и даже подрабатывала двойником знаменитой Posh Spice в начале своей карьеры.
Друзья парня и его окружение признают, что Фиби очень похожа на Викторию в молодости. Но это только разогревает интерес молодого человека, он не скрывает свои чувства к новой пассии, парочку заметили в London’s Wellington Club.
Бруклин Бекхэм и Фиби Торренс расположились в VIP–зале и прилюдно оказывали друг другу знаки внимания обнимаясь и целуясь, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU