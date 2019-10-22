Старший сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника матери

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-22T10:21:44+03:00

Сын Виктории Бекхэм стал встречаться с девушкой, которая очень напоминает знаменитую мать ФОТО: https://www.instagram.com/phoebetorrance/

Бруклин Бекхэм тут же стал объектом насмешек

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20-летний сын Виктории Бекхэм перестал скрывать отношения с 27-летней моделью и актрисой Фиби Торренс. Казалось бы – ничего предосудительного в ситуации нет, тем более парень недавно расстался с Ханой Кросс.

Но на него уже обрушился шквал критики и даже подозрения, что Бруклин Бекхэм стал жертвой так называемого Эдипова комплекса – в данном случае это бессознательное влечение к родителю противоположного пола.

Новая девушка Бекхэма очень похожа на его мать Викторию и даже подрабатывала двойником знаменитой Posh Spice в начале своей карьеры.

phoebetorrance Новая девушка сына Виктории Бекхэм оказалась похожа на нее саму

Друзья парня и его окружение признают, что Фиби очень похожа на Викторию в молодости. Но это только разогревает интерес молодого человека, он не скрывает свои чувства к новой пассии, парочку заметили в London’s Wellington Club.

Бруклин Бекхэм и Фиби Торренс расположились в VIP–зале и прилюдно оказывали друг другу знаки внимания обнимаясь и целуясь, сообщает Пятый канал.

victoriabeckham Сейчас виктория Бекхэм выглядит так, но в молодости была очень похожа на Фиби Торренс.

ИСТОЧНИК KP.RU