Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-22T11:24:59+03:00

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Посол Финляндии в России Микко Хаутала высказался на тему санкционного давления, которое имеется против России. По мнению дипломата, единственный шанс постепенно избавиться от рестрикций – это положительные изменения в украинском направлении. В ближайшее время может состояться саммит «нормандской четверки» и если договоренности удастся претворить в жизнь, то Россия сможет рассчитывать на изменение мировой политики по отношению к себе.

- Пока очень рано говорить о том, каким образом будут снимать санкции. Сейчас мы не видим такой возможности. Она появится лишь в случае продвижения по минским соглашениям. Для Евросоюза главное, чтобы они были полностью выполнены и страны-члены ЕС могли увидеть реальные изменения ситуации… Но я не верю в их поэтапное снятие, - комментируют News.ru Микко Хаутала.

Кстати, дипломат не исключает, что его страна может еще раз стать площадкой для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

- Год назад мы организовали саммит за две недели. Мы уже давно говорили, что всегда готовы предоставить площадку для переговоров, - заключил представитель Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU