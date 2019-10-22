Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ
Посол Финляндии в России Микко Хаутала высказался на тему санкционного давления, которое имеется против России. По мнению дипломата, единственный шанс постепенно избавиться от рестрикций – это положительные изменения в украинском направлении. В ближайшее время может состояться саммит «нормандской четверки» и если договоренности удастся претворить в жизнь, то Россия сможет рассчитывать на изменение мировой политики по отношению к себе.
- Пока очень рано говорить о том, каким образом будут снимать санкции. Сейчас мы не видим такой возможности. Она появится лишь в случае продвижения по минским соглашениям. Для Евросоюза главное, чтобы они были полностью выполнены и страны-члены ЕС могли увидеть реальные изменения ситуации… Но я не верю в их поэтапное снятие, - комментируют News.ru Микко Хаутала.
Кстати, дипломат не исключает, что его страна может еще раз стать площадкой для встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.
- Год назад мы организовали саммит за две недели. Мы уже давно говорили, что всегда готовы предоставить площадку для переговоров, - заключил представитель Финляндии.
ИСТОЧНИК KP.RU