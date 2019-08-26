Лавров: "нормандский саммит" возможен при условии разведения сил в Донбассе
В МИД РФ не видят смысла собираться на фоне продолжающихся обстрелов на юго-востоке Украины
Глава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Проведения саммита в "нормандском формате" возможно лишь при условии, что силы и средства обоих сторон в Донбассе будут разведены. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
При этом Германия и Франция уже даже выбрали место проведения следующей встречи лидеров-стран участниц "нормандской четверки". Сайт kp.ru писал, что, по задумке канцлера ФРГ Ангелы Меркель и лидера "пятой республики" Эммануэля Макрона, саммит пройдет в Париже. Точная дата не называлась, но речь шла о "самом ближайшем времени".
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ИСТОЧНИК KP.RU