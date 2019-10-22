2019-10-22T12:09:31+03:00
Наука

ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева

Вручение первых наград состоится в 2020 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Каждый лауреат будет получать по 250 тысяч долларовКаждый лауреат будет получать по 250 тысяч долларовФото: REUTERS
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Исполнительный совет Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) учредил международную премию имени Дмитрия Менделеева в области фундаментальных наук. Решение было принято в понедельник, 21 октября, на 207-й сессии в Париже.

Инициатором учреждения выступила Россия. Об этом сообщила пресс-служба химического общества РФ.

Первое вручение наград состоится в 2020 году. Жюри будет ежегодно выбирать двух лауреатов, каждому из которых достанется по 250 тысяч долларов за прорывные открытия, инновации и содействие развитию фундаментальных наук.

Это позволит закрепить результаты проведения Международного года периодической таблицы химических элементов в программе ЮНЕСКО и подчеркнуть ведущую роль России в данной области.

"В настоящее время это единственная и самая крупная премия в области фундаментальных наук в интересах устойчивого развития под эгидой ЮНЕСКО", - цитирует РИА Новости пресс-службу Российского химического общества.

Сайт kp.ru писал, что о подаче заявки на вручение премии в начале сентября 2019 года сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он выразил надежду на то, что денежные средства станут хорошим стимулом для ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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