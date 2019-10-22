2019-10-22T12:13:05+03:00
Экономика

Цены на гречку вернутся к норме

Временный скачек цен объясняется низкими ценами в последние годы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперты пообещали нормализацию цен на гречкуЭксперты пообещали нормализацию цен на гречкуФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Цены на гречневую крупу могут вырасти на 20-25%. Об этом заявили российские ритейлеры со ссылкой на сообщения поставщиков о росте цен. Этот скачек объясняется низкими ценами на продукт в последние два года, рассказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский.

«Цены на неё ранее обвалились, ликвидность была низкая, сеять стали меньше. В результате запасы в прошлом сезоне оказались на очень высоком уровне, а к этому сократились до нормы. Это поздняя культура, урожай начнет поступать где-нибудь к новому году. И тогда цены выровняются. Но о подорожании на 50% речи не идет», - цитирует эксперта ИА НСН.

Ранее сообщалось, что в России цены на продукты увеличатся на 3-3,5% по итогам 2019 года. В Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что рост цен не превысит инфляцию, а сами торговые сети делают все возможное, чтобы сдержать увеличение ценника.

Согласно данным аналитиков, больше всего подорожали яйца, сахар и мясо птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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