Дочь иранского посла погибла в Москве
В Москве погибла 28-летняя дочь чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Мехди Санаи — Арефех Санаи. Тело девушки обнаружили во дворе дома в Подсосенском переулке.
Известно, что из-за работы отца она жила сразу на две страны целых четыре года. Последний раз Арефех была в Иране четыре месяца назад. При этом, согласно данным источника kp.ru в правоохранительных органах, у себя на родине дочь дипломата постоянно наблюдалась у психолога и на протяжении около десяти лет принимала выписанные врачом успокаивающие таблетки. Молодого человека у нее не было.
По некоторым данным, Арефех Санаи покончила с собой. Однако в посольстве Ирана РБК заявили, что девушка умерла от сердечного приступа.
На месте инцидента работают полицейские. На предоставленных "КП" фото и видео запечатлена иномарка с дипломатическими номерами. Цифры совпадают с обозначением посольства Ирана.
Двор дома, где покончила с собой дочь посла Ирана в России.
ИСТОЧНИК KP.RU