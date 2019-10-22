2019-10-22T12:49:44+03:00
Происшествия

Дочь иранского посла погибла в Москве

У себя на родине 28-летняя девушка постоянно наблюдалась у психолога [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автомобиль с дипломатическими номерами возле дома, во дворе которого нашли тело девушкиАвтомобиль с дипломатическими номерами возле дома, во дворе которого нашли тело девушкиФото: предоставлено очевидцем
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В Москве погибла 28-летняя дочь чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Мехди Санаи — Арефех Санаи. Тело девушки обнаружили во дворе дома в Подсосенском переулке.

Известно, что из-за работы отца она жила сразу на две страны целых четыре года. Последний раз Арефех была в Иране четыре месяца назад. При этом, согласно данным источника kp.ru в правоохранительных органах, у себя на родине дочь дипломата постоянно наблюдалась у психолога и на протяжении около десяти лет принимала выписанные врачом успокаивающие таблетки. Молодого человека у нее не было.

По некоторым данным, Арефех Санаи покончила с собой. Однако в посольстве Ирана РБК заявили, что девушка умерла от сердечного приступа.

На месте инцидента работают полицейские. На предоставленных "КП" фото и видео запечатлена иномарка с дипломатическими номерами. Цифры совпадают с обозначением посольства Ирана.

Двор дома, где покончила с собой дочь посла Ирана в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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