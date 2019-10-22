2019-10-22T14:08:25+03:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи

Главной темой обсуждения станет сложившаяся в Сирии ситуация [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Встреча проходит в узком составеВстреча проходит в узком составеФото: REUTERS
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В резиденции "Бочаров ручей" в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча проходит в узком составе. Главной темой обсуждения станет ситуация в Сирии.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Кремле оценили предстоящие переговоры, назвав их "сложными". Главам государств предстоит обсудить множество тем в рамках одного вопроса.

Так, в Москве хотят узнать дальнейшие планы Анкары относительно Сирии. Речь идет, в частности, о возобновлении военной операции "Источник мира", которая направлена против курдов. Российских политиков волнует, как это будет вписываться в план по урегулированию сирийского кризиса.

Самого Эрдогана заботит, прежде всего, уничтожение угрозы, якобы исходящей от курдских формирований.

В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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