2019-10-22T14:08:30+03:00
Наука

Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Оказалось, что такие люди излучают уверенность и обаяние
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, почему женщины выбирают психопатовУченые рассказали, почему женщины выбирают психопатовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа ученых из Канады выяснила, почему женщины выбирают мужчин-психопатов. По данным специалистов, большая часть представительниц слабого пола предпочитают мужчин с ярко выраженными психопатическими чертами.

В рамках эксперимента специалисты пригласили мужчин добровольцев и попросили их записать видео, в котором будет рассказываться об их идеальном первом свидании. Кроме того участники эксперимента рассказали, чего они хотят от отношений.

После этого видео анкеты продемонстрировали женщинам, которые должны были выбрать наиболее привлекательного потенциального партнера. В результате, наиболее востребованными оказали мужчины, которые набрали высокие баллы в тестах, выявляющих психические расстройства, передает телеканал «360».

Специалисты предположили, что такие мужчины чувствуют себя увереннее и не теряются при выборе слов. Кроме того, эти люди не стесняются проявлять индивидуальность, изучают обаяние, хотя при этом их целью не являются гармоничные отношения. А лишь эгоистичные требования, пишут argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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