2019-10-22T15:56:54+03:00
Экономика

На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию

Запуск запланирован на конец 2020 года
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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На Ставрополье началось строительство крупнейшей в России ветроэлектростанции. 84 установки будут вырабатывать в общей сложности 210 МВт. Запуск станции планируют к концу следующего года. После ввода ее в эксплуатацию она станет самой мощной в стране. Отмечается, что такими темпами Ставрополье может стать одним из флагманов «зелёной энергетики», ведь несколько месяцев назад в регионе открыли солнечную электростанцию. На полную мощность она будет работать уже в 2020 году.

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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