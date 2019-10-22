Три горняка погибли на руднике «Таймырский» в результате аварии

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-22T16:26:24+03:00

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На руднике «Таймырский» произошла авария. Погибли по меньшей мере три человека. Как сообщили в компании «Норнкель», которой принадлежит рудник, обстоятельства происшествия выясняют. Точное число пострадавших не известно.

- В 16:30 на горизонте −1445 метров рудника «Таймырский» без признаков жизни были обнаружены три работника, - сообщили в пресс-службе компании.

Создана специальная комиссия для расследования обстоятельств гибели людей. На месте ЧП работают специалисты горноспасательной части. Работа на руднике не приостановлена - в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю сообщили, что обрушения не было.

В 2017 году четверо рабочих погибли при взрыве метана на руднике "Заполярный" в Норильске. Три горняка получили травмы в результате аварии. Самому старшему из погибших было всего 37 лет. Семьям выплатили компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU