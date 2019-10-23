МВД РФ отменил уголовное дело против бывшего губернатора Дубровского
Ранее о возбуждении дела сообщал адвокат, который представляет интересы другого экс-главы Челябинской области - Михаила Юревича
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МВД РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс - губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом заявил его адвокат Рустам Курмаев.
- Да, постановление о возбуждении уголовного дела по статье ("Злоупотребление должностными полномочиями") отменено Следственным департаментом МВД, - отметил Курмаев.
Напомним, ранее о возбуждении дела сообщил адвокат, представляющий интересы другого бывшего главы Челябинской области - Михаила Юревича.
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ИСТОЧНИК KP.RU