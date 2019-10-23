В России создали уникальное лекарство, способное убить любой штамм гриппа

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-23T12:08:54+03:00

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Российские ученые создали лекарство от гриппа, способное убить любой штамм вируса, в том числе «птичий» и «свиной».

Если принять препарат в первые 48 часов с момента заражения, то можно гарантированно остановить распространение болезни. Разработка основана на оригинальной отечественной молекуле и заметно превосходит все аналоги, существующие на рынке.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во время эпидемий и пандемий гриппа в мире заболевают до 1 млрд человек в год, из них погибают около полумиллиона. Причина в том, что вирусы очень быстро мутируют и иммунитет не может противостоять угрозе.

Выходом из ситуации может стать отечественная разработка. Российская научно-исследовательская фармацевтическая компания «ХимРар» объявила о положительных результатах при испытании нового препарата. Сейчас лекарство проходит финальную, третью, стадию клинических испытаний.

- Разработанная молекула не дает вирусу делит материнские клетки на дочерние. Лекарство не вызывает побочных эффектов. Эффективность препарата максимальна, если принять его в первые 48 часов заражения. К сожалению, доступные за рубежом системы экспресс-тестирования слабо распространены в нашей стране, и эту практику безусловно необходимо менять, - комментирует «Известиям» сотрудник кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ, директор по развитию «ХимРар» Аслан Пшихачёв

ИСТОЧНИК KP.RU