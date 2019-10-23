2019-10-23T12:08:54+03:00
Умные вещи

В России создали уникальное лекарство, способное убить любой штамм гриппа

В том числе «птичий» и «свиной»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российские ученые создали уникальное лекарство от гриппаРоссийские ученые создали уникальное лекарство от гриппаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Российские ученые создали лекарство от гриппа, способное убить любой штамм вируса, в том числе «птичий» и «свиной».

Если принять препарат в первые 48 часов с момента заражения, то можно гарантированно остановить распространение болезни. Разработка основана на оригинальной отечественной молекуле и заметно превосходит все аналоги, существующие на рынке.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во время эпидемий и пандемий гриппа в мире заболевают до 1 млрд человек в год, из них погибают около полумиллиона. Причина в том, что вирусы очень быстро мутируют и иммунитет не может противостоять угрозе.

Выходом из ситуации может стать отечественная разработка. Российская научно-исследовательская фармацевтическая компания «ХимРар» объявила о положительных результатах при испытании нового препарата. Сейчас лекарство проходит финальную, третью, стадию клинических испытаний.

- Разработанная молекула не дает вирусу делит материнские клетки на дочерние. Лекарство не вызывает побочных эффектов. Эффективность препарата максимальна, если принять его в первые 48 часов заражения. К сожалению, доступные за рубежом системы экспресс-тестирования слабо распространены в нашей стране, и эту практику безусловно необходимо менять, - комментирует «Известиям» сотрудник кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ, директор по развитию «ХимРар» Аслан Пшихачёв

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин и президент Египта договорились работать над возобновлением чартеров
Названы самые эффективные способы защиты от кибермошенничества
В Алтайском крае отмечают 100-летие со дня рождения оружейника Михаила Калашникова
МИД Турции: операция «Источник мира» приостановлена, но не окончена
С 2020 года стоимость родового сертификата увеличат на тысячу рублей
В Минздраве допускают возможность дистанционной продажи рецепторных препаратов
Кремль: США бросили курдов «на произвол судьбы
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию
Елену Малышеву срочно госпитализировали из-за высокого давления
Дороже всего свою жизнь оценивают в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке
Зеленский заявил, что Киев выполнил условия для встречи в «нормандском формате»
Военная полиция России начала патрулировать позиции сирийской армии вблизи Манбиджа
Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в США
Жену Зеленского обвинили в неуважении к монархии и императору Японии
Эксперты сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка
Для туристов из России разработали альтернативу отдыху в Турции
В "Роскосмосе" заявили, что РФ готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
В Пентагоне сообщили о полете B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма
Украинский посол раскритиковал Германию за непризнание "голодомора" геноцидом
В Госдепе сообщили, что Штаты пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400
Посол США на Украине дал показания в конгрессе
Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Бутиной в РФ из США нет
Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
В центре Киева два человека погибли от взрыва гранаты
От IT-разработок до биотехнологий: Якутия представила на форуме «Открытые инновации» восемь проектов своих ученых