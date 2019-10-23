В Госдуме прокомментировали желание Украины скорее повести встречу «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-23T12:30:44+03:00

В Госдуме отметили, что Россия всегда позитивно воспринимала мирные инициативы по урегулированию ситуации в Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Госдуме оценили стремление украинского лидера Владимира Зеленского как можно скорее провести встречу лидеров стран «нормандской четверки».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что Украина собирается на переговоры с «багажом пустых обещаний». Парламентарий подчеркнул, что договоренности, которые должны были помочь решить ситуацию на Донбассе, так и оставить не выполнены.

- Формула Штайнмайера, утверждённая лидерами «нормандской четвёрки» на Украине признается угрозой национальной безопасности, — комментирует RT депутат.

Несмотря на все сложности в данном процессе, Россия «с радостью» встретит любые мирные предложения и поможет с урегулирование ситуации.

Депутат так же отметил, что формат «нормандской четвёрки» требует дел, а не обещаний.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что устранены все преграды для проведения встречи в «нормандском формате». Киев выполнил свою часть для возобновления работы «четверки». Такое заявление глава Украины сделал на встрече с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

ИСТОЧНИК KP.RU