2019-10-19T18:46:33+03:00
Политика

Меркель обсудила с Путиным «скорейшую» встречу в «нормандском формате»

Канцлер Германии и российский президент провели телефонные переговоры
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Канцлер Германии и российский президент провели телефонные переговорыКанцлер Германии и российский президент провели телефонные переговорыФото: REUTERS
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В ходе телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом «скорейшие» проведение встречи в «нормандском формате». Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате», - сказал представитель кабмина ФРГ.

Зайберт сообщил, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также переговоры о транзите газа через Украину.

Напомним, ранее Меркель и президент Украины Владимир Зеленский согласились, что выполнены все условия для встречи в «нормандском формате». Тогда немецкий канцлер пообещала украинскому лидеру попытаться договориться с Москвой и Парижем о дате следующего саммита.

Незадолго до разговора с Меркель глава незалежной выразил надежду, что «нормандском четверка» встретится в ближайшее время, но признал, что переговоры будут сложные, «с обсуждением конкретных вопросов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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