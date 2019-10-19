Меркель обсудила с Путиным «скорейшую» встречу в «нормандском формате»
В ходе телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с российским президентом «скорейшие» проведение встречи в «нормандском формате». Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
«В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате», - сказал представитель кабмина ФРГ.
Зайберт сообщил, что Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также переговоры о транзите газа через Украину.
Напомним, ранее Меркель и президент Украины Владимир Зеленский согласились, что выполнены все условия для встречи в «нормандском формате». Тогда немецкий канцлер пообещала украинскому лидеру попытаться договориться с Москвой и Парижем о дате следующего саммита.
Незадолго до разговора с Меркель глава незалежной выразил надежду, что «нормандском четверка» встретится в ближайшее время, но признал, что переговоры будут сложные, «с обсуждением конкретных вопросов».
ИСТОЧНИК KP.RU
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