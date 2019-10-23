2019-10-23T09:10:27+03:00
Политика

Зеленский заявил, что Киев выполнил условия для встречи в «нормандском формате»

Украинский и немецкий президенты обсудили роль «нормандской четверки» в урегулировании конфликта в Донбассе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский заявил, что Киев выполнил условия для встречи в «нормандском формате»Зеленский заявил, что Киев выполнил условия для встречи в «нормандском формате»Фото: REUTERS
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Устранены все преграды для проведения встречи в «нормандском формате», Киев выполнил свою часть для возобновления работы «четверки». Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал на встрече с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы "нормандской четверки". Рассчитываем на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время, ведь все преграды устранены», - передает слова украинского лидера его пресс-служба.

Президенты Германии и Украины назвали «нормандский формат» «ключевым для прекращения агрессии против Украины» и урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее украинский лидер и канцлер Германии Ангела Меркель согласились, что выполнены все условия для встречи в «нормандском формате». Тогда глава немецкого кабмина пообещала Зеленскому договориться с Россией и Францией о дате следующего саммита. Через несколько дней Меркель обсудила президентом России Владимром Путиным «скорейшее» проведение встречи в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU

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