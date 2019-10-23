В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи
На северо-востоке Москвы неизвестный в одиночку ограбил салон сотовой связи. Причем это был не отдельно стоящий объект, а салон, расположенный в центре большого торгового центра. Мужчина смог так быстро забрать деньги из подсобки, что остановить его поднявшие панику сотрудники салона не успели.
- В помещение салона сотовой связи, расположенного в ТЦ, вошел неизвестный, лицо которого было прикрыто шарфом, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу данного салона, открыто похитил из подсобного помещения денежные средства в сумме 733 тысяч 600 рублей и скрылся, - рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД.
Неизвестный вышел сначала из помещения, где совершил ограбление, а после благополучно покинул торговый центр. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Поиски злоумышленника продолжаются, полицейские опрашивают очевидцев и просматривают видео с камер наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU