В Москве вооруженный мужчина ограбил салон связи

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-23T15:58:17+03:00

С собой он прихватил 730 тысяч рублей

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На северо-востоке Москвы неизвестный в одиночку ограбил салон сотовой связи. Причем это был не отдельно стоящий объект, а салон, расположенный в центре большого торгового центра. Мужчина смог так быстро забрать деньги из подсобки, что остановить его поднявшие панику сотрудники салона не успели.

- В помещение салона сотовой связи, расположенного в ТЦ, вошел неизвестный, лицо которого было прикрыто шарфом, угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу данного салона, открыто похитил из подсобного помещения денежные средства в сумме 733 тысяч 600 рублей и скрылся, - рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД.

Неизвестный вышел сначала из помещения, где совершил ограбление, а после благополучно покинул торговый центр. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Поиски злоумышленника продолжаются, полицейские опрашивают очевидцев и просматривают видео с камер наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU