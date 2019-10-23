2019-10-23T19:25:29+03:00
В мире

Зеленский потребовал проверить депутатов Верховной Рады на полиграфе

Президент Украины настаивает на проверки членов комитета по финансам
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины требует депутатов пройти проверку на детекторе лжиПрезидент Украины требует депутатов пройти проверку на детекторе лжиФото: REUTERS
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Президент Украины потребовал проверить членов комитета по финансам Верховной Рады на полиграфе. Причиной стал уровень коррупции в стране. В этом Украину Упрекнули США, именно коррупция стала причиной отказа в финансовой помощи от американцев. Напомним, Трамп приостановил выделение военной помощи Украине, речь шла о 250 миллионах долларов.

Борьбу с коррупцией Владимир Зеленский решил начать с полиграфа для депутатов.

- Все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы, - написал Владимир Зеленский в фесбуке.

Он пояснил, если подозрения у проверяющих появятся – в «депутатом попрощаются». Ранее в Украине возбудили уголовное дело о взятке, подозреваемыми стали 11 депутатов от партии "Слуга народа". По версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, парламентарии брали деньги за голосование против одного из законопроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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