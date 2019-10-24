Посол РФ об украинском "Азове": США начинают осознавать угрозу
Американские конгрессмены вслед за спецслужбами начинают осознавать угрозу, исходящую от украинского неонацистского формирования "Азов". Такое мнение озвучил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Он заявил, что инициатива законодателей США о внесении батальона нацистов в список террористических организаций Госдепартамента, безусловно, заслуживает внимания.
"Пришло время снести эту "стену", безнравственно прикрывающую проявления неонацизма. Такой шаг был бы данью уважения величайшему поколению американцев, которые вместе с Красной Армией спасли мир от коричневой чумы", - приводятся слова дипломата на странице посольства РФ в Facebook.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе 40 конгрессменов США написали в Госдеп письмо с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список иностранных террористических организаций.
В руководстве украинского батальона такой шаг назвали информационной атакой на государственную безопасности страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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