Посол РФ об украинском "Азове": США начинают осознавать угрозу

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-24T07:36:39+03:00

«Азов» - ультранационалистическая организация, которая открыто приветствует неонацистов в своих рядах. Фото: Степан Петренко/ТАСС

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Американские конгрессмены вслед за спецслужбами начинают осознавать угрозу, исходящую от украинского неонацистского формирования "Азов". Такое мнение озвучил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он заявил, что инициатива законодателей США о внесении батальона нацистов в список террористических организаций Госдепартамента, безусловно, заслуживает внимания.

"Пришло время снести эту "стену", безнравственно прикрывающую проявления неонацизма. Такой шаг был бы данью уважения величайшему поколению американцев, которые вместе с Красной Армией спасли мир от коричневой чумы", - приводятся слова дипломата на странице посольства РФ в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе 40 конгрессменов США написали в Госдеп письмо с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список иностранных террористических организаций.

В руководстве украинского батальона такой шаг назвали информационной атакой на государственную безопасности страны.

ИСТОЧНИК KP.RU