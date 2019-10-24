2019-10-24T07:50:22+03:00
Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Состояние лидера списка оценивается в 1,2 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России. В список попали бизнесвумен с самой большой стоимостью принадлежащих им активов, включая объекты недвижимости и акции компаний.

На первом месте оказалась президент компании Inteco Management Елена Батурина с 1,2 миллиарда долларов. Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова сейчас активно развивает бизнес за рубежом - выпускает сыр и производит мембранные конструкции для спортивных объектов.

Рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

Рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

Вторую строчку рейтинга занимает генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние на конец августа 2019 года оценивается в один миллиард долларов.

Замыкает тройку лидеров жена петербургского миллиардера Татьяна Ковальчук. Вместе с супругом она владеет 2,4% капитала банка "Россия" и 49,9% компании "Большой дом 9", под частичным контролем которого находится "Согаз".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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