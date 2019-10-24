2019-10-24T08:53:29+03:00
Политика

Абэ заявил, что Япония и Южная Корея должны нормализовать отношения

Конфликт между Токио и Сеулом возник на фоне торговых разногласий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен встретился с премьер-министром Японии Синдзо АбэПремьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ен встретился с премьер-министром Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Японии и Южной Корее необходимо нормализовать отношения после нескольких месяцев торговых споров. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В четверг, 24 октября, он провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Ли Нак Ёном, который прибыл в Токио для участия в церемонии интронизации нового императора Нарухито.

Во время встречи глава правительства принимающей стороны напомнил, что Япония и Республика Корея остаются "важными друг для друга соседями", и налаживание отношений необходимо для решения различных проблем, например, связанных с КНДР.

Ли Нак Ён в ответ заявил, что разделяет позицию коллеги и передал ему письмо от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что отношения между странами обострились летом этого года. Япония ввела экспортные пошлины на материалы стратегического значения и исключила Южную Корею из списка "белых" стран, которые получают высокотехнологические составляющие в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Дело сфабриковано": Защита Карлоса Гона требует снять с него обвинения
The New York Times: У Трампа был еще один тайный информатор на Украине
Сирийские курды обвинили Турцию в применении химоружия
Конгрессмены-республиканцы сорвали слушания по вопросу импичмента Трампа
Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты
Болсонару заявил о планах Украины купить бразильские военные самолеты
Байден опередил конкурентов-демократов в предвыборной гонке
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России
"Секрет обеспечения мира": В Китае объяснили, почему США не нападают на Россию
Посол РФ об украинском "Азове": США начинают осознавать угрозу
В результате крушения легкомоторного самолета в Мексике погибли пять человек
Сноуден заявил, что "попал в ловушку", оказавшись в России
Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка
Из-за срыва оружейного тендера Россия отправит Армении ноту протеста
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Почти 70% россиян не делают сбережений
Посетив музей, британка узнала, что смертельно больна