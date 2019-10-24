Абэ заявил, что Япония и Южная Корея должны нормализовать отношения

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-24T08:53:29+03:00

Конфликт между Токио и Сеулом возник на фоне торговых разногласий

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Японии и Южной Корее необходимо нормализовать отношения после нескольких месяцев торговых споров. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В четверг, 24 октября, он провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Ли Нак Ёном, который прибыл в Токио для участия в церемонии интронизации нового императора Нарухито.

Во время встречи глава правительства принимающей стороны напомнил, что Япония и Республика Корея остаются "важными друг для друга соседями", и налаживание отношений необходимо для решения различных проблем, например, связанных с КНДР.

Ли Нак Ён в ответ заявил, что разделяет позицию коллеги и передал ему письмо от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что отношения между странами обострились летом этого года. Япония ввела экспортные пошлины на материалы стратегического значения и исключила Южную Корею из списка "белых" стран, которые получают высокотехнологические составляющие в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU